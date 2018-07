Ronaldo, arriva la prima firma: intesa con... l'Avis di Bellano

Forse un ulteriore indizio che lo avvicina alla Juventus. Cristiano Ronaldo, attualmente in vacanza in Grecia e in attesa di siglare l'intesa con la Juventus, ha firmato l'accordo con l'Avis di Bellano (comune in provincia di Lecco).



Lo ha annunciato l'associazione dei volontari in una nota: "È con grande orgoglio e con profonda convinzione che Avis Comunale di Bellano, dopo le prime voci trapelate a giugno, annuncia la partnership che legherà il sodalizio bellanese al più grande fenomeno in attività a livello calcistico: il bomber della nazionale portoghese Cristiano Ronaldo, meglio conosciuto come CR7".



Come spiega l'Ansa il portoghese con la sua immagine inviterà tutti a donare sangue come lui stesso fa da molti anni. L'immagine di Avis con CR7 apparirà su alcuni striscioni, su un pullman di linea ed infine sul internet e sui social attraverso un filmato.