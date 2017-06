Ronaldo a Kroos: "Auguri anche a te". E gli ricorda il trionfo mondiale del 2002

Ci voleva una replica da Fenomeno. Ronaldo deve aver preso spunto da alcuni commenti di infastiditi tifosi brasiliani allo sfottò di Kroos che, nel fare gli auguri di buon anno, aveva ricordato l'1-7 di Brasile-Germania dell'ultimo Mondiale. Così l'ex interista non ha perso tempo e, una volta accortosi del post virale del centrocampista tedesco, gli ha risposto per le rime. Stesse parole, stesse bandiere: "Feliz 2017". Stavolta, però, il 17 resta, mentre il 2 e lo 0 vengono sostituiti dai vessilli dei due Paesi: la foto di Ronaldo che fa un tunnel a Metzelder sotto lo sguardo sbigottito di Hamann non lascia spazio a dubbi. Il Fenomeno ha ricordato a Kroos il trionfo della Seleçao al Mondiale 2002, quando nella finale di Yokohama la nazionale verdeoro vinse proprio 2-0 contro i tedeschi grazie alla doppietta dell'attaccante. E così Kroos è servito, come tutta la Germania...