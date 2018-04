Ronaldinho si candiderà alle elezioni in Brasile

Come lo vedete Ronaldinho in giacca e cravatta? Sul web, poco dopo il suo ritiro, circolava la foto che lo ritraeva, al top della sua carriera calcistica, circondato di belle donne su una barca. Ma adesso è tempo di cambiare. Vita e settore lavorativa. L'ex fuoriclasse brasiliano di Milan e Barcellona, infatti, potrebbe avere un futuro in politica: mentre continua a giocare partite anche a scopo benefico, dietro pagamento di un cachet, ha deciso di tesserarsi in Brasile per il Partito repubblicano (Prb).



Ronaldinho si candiderà alle elezioni che si terranno in ottobre, per un posto da senatore o deputato. "Ha grande esperienza nello sport e vuole difendere la nostra bandiera in Parlamento - ha spiegato Celso Russomanno, capogruppo dei repubblicani alla Camera -. E poi è una persona che si fa voler bene, e ha già fatto molto per lo sport come giocatore. Spero faccia altrettanto come politico".



"Sono felice di far parte di un progetto che guarda a un miglioramento del nostro Paese e che punta a portare modernità, allegria e salute per tutto il popolo brasiliano", è stato invece il commento di Ronaldinho dopo l'annuncio della sua candidatura. Anche il fratello maggiore, e agente, dell'ex milanista, Assis, si è tesserato con il partito repubblicano, che in Brasile ha legami con la setta evangelico-cristiana della 'Chiesa Universale', che ha 8 milioni di seguaci.



Non è né la prima star brasiliana, né il primo ex milanista a prendere una decisione del genere: tra i rossoneri, vanno ricordati i casi di George Weah, presidente della Liberia, e Kakhaber Kaladze, ex ministro e vicepremier in Georgia, nonché attuale sindaco di Tbilisi. In Brasile è Romario, stella della Seleçao campione del Mondo nel 1994, ad aver intrapreso con successo la carriera politica.