Ronaldinho e Riquelme pronti a giocare gratis per la Chapecoense

Dopo la tragedia aerea che ha colpito la Chapecoense sono sempre di più i gesti di solidarietà direttamente provenienti dal mondo del calcio. Si va da Cristiano Ronaldo, che ha donato 3 milioni di euro ai familiari delle vittime, alla richiesta dell'Atletico Nacional di Medellin di assegnare il titolo di campione della Copa Sudamericana ai brasiliani fino ad arrivare alla proposta dei presidenti dei del Campeonato Brasileiro, pronti a non far retrocedere la Chapecoense per i prossimi tre anni e anche di fornirle i giocatori necessari in prestito gratuito.



A questi prestiti, potrebbero aggiungersi le firme di due leggende del calcio. Secondo la stampa brasiliana, infatti, Ronaldinho e Juan Roman Riquelme sarebbe disposti a tornare in campo - senza chiedere alcun riconoscimento economico - per aiutare il club brasiliano nella prossima stagione. I numerosissimi messaggi dei propri fan sui social avrebbero convinto i due fuoriclasse, entrambi fermi dal 2015. L'ultima maglia indossata dall'ex Milan è quella del Fluminense, mentre il "Mudo" ha appeso le scarpette al chiodo dopo aver riportato l'Argentinos Juniors in Primera Division, prima dell'immediata retrocessione. Due numeri 10 unici, che mancano terribilmente a tutti gli amanti del calcio: vederli insieme, con la maglia Chapecoense, sarebbe un spot magico per questo sport.