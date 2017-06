Ronaldinho e la lettera a se stesso: aneddoti e ricordi dolorosi

Ronaldinho scrive al se stesso di otto anni, una lettera aperta che ripercorre l'infanzia, la morte del padre, il Brasile, il calcio ballato e che non risparmia momenti dolci e dolorosi. La nuova puntata di Players Tribune, sito che propone racconti personali di grandi sportivi, è dedicato al fenomeno brasiliano, che questa volta interviene in prima persona scrivendo al ragazzino che fu. Si parte con il momento che ha contraddistinto tutta la vita del Gaucho: "Questa volta, tornando da calcio, non sarai felice come al solito ma vedrai mamma piangere. Un incidente ha ucciso tuo padre, non riuscirai a trovare un senso e ti farai tante domande. Come farai? E' sempre stato lui a credere in te".



Una volta diventato professionista, Ronaldinho ricorda i difficili inizi: "Ci sranno allenatori, anzi uno in particolare, che cercherà di cambiare il tuo modo di giocare. Ti dirà di diventare più serio ma questo ti servirà solo da motivazione". E poi il primo Mondiale vinto, nel 1994: "Arriverà il turno di Baggio sul dischetto, in finale contro l'Italia. Dopo l'errore, vedrai la gioia dei tifosi e di tutto il Brasile. Capirai quale sia la potenza di questo sport, che può portare gioia alle persone normali".



Poi si passa a Messi: "Vedrai questo ragazzo e capirai che sarà più di un grande giocatore. I giocatori del Barcellona parleranno di lui come parlavano di te. Digli di giocare con gioia, grazie a lui il freestyle rimarrà nel club blaugrana quando tu lo lascerai". Infine, si torna alla morte del padre: "La tua famiglia è povera, non ci sono videocamere con cui riprendersi. Non avrai un ricordo di tuo padre, non potrai rivederlo né risentirlo. Ma ci sarà sempre una cosa che vi unirà, quella foto in cui giocate a calcio, tu e lui. Tu sei felice con il pallone tra i piedi, lui è felice nel guardarti".