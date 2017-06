Romagnoli, problema al menisco: niente Europeo Under 21

Altri due problemi fisici in difesa, nuovi problemi per Gian Piero Ventura: dopo il forfait di Emerson Palmieri (convocato Conti), il ct dovrà fare a meno anche di Alessio Romagnoli e Federico Ceccherini.



Il difensore del Milan soffre ancora di infiammazione al menisco tanto che mercoledì mattina sarebbe volato a Barcellona per un consulto dal professor Cugat: suggerita la terapia conservativa e il riposo, ecco perché Romagnoli salterà gli impegni dell'Italia con Uruguay e Liechtenstein ma anche l'Europeo Under 21.



Problemi al ginocchio anche per il difensore del Crotone, dopo San Marino allora rimarranno nel ritiro azzurro sia Alex Ferrari (Verona) che Gian Marco Ferrari (Crotone).