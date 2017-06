Roma-Villarreal, Spalletti: "Ricordiamoci di La Coruña-Milan..."

Luciano Spalletti ha trovato la chiave per motivare la squadra in vista di Roma-Villarreal, ritorno dei sedicesimi di Europa League. I giallorossi hanno vinto 4-0 la gara d'andata e il tecnico spiega perché è meglio non dare nulla per scontato: "La storia del calcio dice che ci sono risultati clamorosi. Uno che si può accostare è quello del Milan contro il Deportivo. 4-1 all'andata e poi 4-0 al ritorno. Quanti risultati anche nella stessa partita si vedono alla fine del primo tempo in un modo e alla fine della partita in un altro. Ce n’è uno clamoroso che abbiamo anche subito noi che è quello di Genova (da 0-3 a 4-3 nel 2011, n.d.r.)".



Spalletti farà turnover: "Se gente come Paredes, Vermaelen, Jesus si vogliono chiamare riserve allora sì, giocano le riserve. Ci vuole fantasia. Oppure Perotti, El Shaarawy, lo stesso Mario Rui che per ora ha avuto poco spazio, ma ha fatto vedere in precedenza, quando l’ho messo dentro, di essere all’altezza della situazione e di potersi fidare di lui. Due o tre ruoli li devo valutare bene, devo fare valutazioni e considerazioni che vanno un po’ più in là e sono soltanto mie. Totti è di tutti, lui gioca. Gerson ha giocato poco, si è impegnato. Ha fatto vedere delle qualità ma l’ho fatto giocare poco. E’ da vedere in un discorso più ampio e non posso garantire che parta dall’inizio.