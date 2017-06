Roma, via tutti: Monchi sarà l'uomo chiave della ricostruzione

Adesso è chiaro a tutti perché Ramon Rodriguez Verdejo, in arte Monchi, è stato presentato due mesi fa a Roma come fosse il centravanti che ti fa vincere lo scudetto. In un club costretto ad autofinanziarsi - Pallotta ha ricevuto altri milioni di euro da Golden Sachs - la sua abilità sul mercato vale quella di Walter Sabatini, emigrato alla corte di Suning insieme a Spalletti. E come Sabatini, Monchi dice qualche inevitabile bugia. Tipo, la Roma non è un supermercato.



L'affermazione vecchia di qualche settimana stride con la cessione imminente di Manolas allo Zenit e di Mario Rui al Napoli. Senza contare l'affare Salah: 42 milioni di euro più bonus per Momo che già si è innamorato del Liverpool. Così, mentre Salah pensa alla Premier, Monchi pensa a come ricostruire la Roma per Di Francesco.



Ci sono a disposizione due settimane prima del Ritiro di Pinzolo. Scezsny sarà sostituito da Allison, ci sono Moreno in difesa e Pellegrini a centrocampo. Adesso si attende un esterno di difesa duttile e soprattutto un paio di attaccanti esterni. Non è un supermercato, ma al Grand Hotel Roma i giocatori vanno e vengono.

Marco Cherubini