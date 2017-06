Roma, Totti festeggia le 100 presenze nelle competizioni europee

Nonostante il deludente pareggio, arrivato nei minuti finali, nella sfida di Europa League contro l'Austria Vienna, Francesco Totti è riuscito comunque a tagliare un altro importantissimo traguardo. Quella di ieri, infatti, è stata la centesima presenza nelle competizioni europee per il capitano giallorosso. Per l'occasione, la UEFA ha voluto celebrarlo rappresentandolo come un gladiatore sul suo profilo ufficiale di Instagram.

Bravo @officialasroma gladiator Francesco #Totti... ...100 games in UEFA club competitions! #UEL #Roma Una foto pubblicata da UEFA.com (@uefacom) in data: 20 Ott 2016 alle ore 12:43 PDT