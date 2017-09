Roma, Totti (e tanti big) in campo per l'amichevole di Kaladze

Il ritiro, un ruolo dirigenziale e l'inizio del corso da allenatori ma Francesco Totti non dimentica scarpini e campo da calcio. L'ex capitano della Roma è tra gli invitati dell'amichevole in Georgia promossa da Kakhaber Kaladze in qualità di candidato sindaco della capitale Tblisi: l'ex difensore del Milan, appena dimessosi da ministro dell'Energia per inseguire la fascia tricolore, ha organizzato un match pieno di stelle per raccogliere fondi destinati alla ricostruzione della foresta di Borjomi.



La partita, intitolata The World Football Stars for Georgia, andrà in onda venerdì 29 settembre in diretta esclusiva alle 19 su Premium Sport 2 HD (differita alle 21 sempre su Premium Sport 2): l'occasione per rivedere i grandi numeri che solo un fuoriclasse come Totti può regalare, a pochi mesi dal ritiro.



La lista degli ex calciatori è lunga e di prestigio: oltre a Totti anche Carles Puyol, Rivaldo, Dida, Andriy Shevchenko, Javier Zanetti, Zvonimir Boban, Serginho, Paolo Maldini, Luca Toni, Hernan Crespo, Vincent Candela, Marek Jankulovski , Alessandro Costacurta, Demetrio Albertini, Dino Baggio, Massimo Ambrosini, Massimo Oddo, Marco Delvecchio, Sébastien Frey, Angelo Di Livio, Christian Abbiati, Sebastiano Rossi e altri.