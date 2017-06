Roma, Strootman contro i raccattapalle

Il 2-0 della Lazio in Coppa Italia è una sconfitta amara per la Roma, che comunque (parole di Spalletti) crede ancora di poter rimontare il risultato nella sfida di ritorno. Kevin Strootman ha spiegato il ko anche per i ritardi con cui i palloni usciti tornavano in campo dopo il vantaggio biancoceleste: "Non me la prendo direttamente con loro, che sono dei ragazzini e non possiamo farci nulla, ma dobbiamo prendercela con chi gli ha detto di fare così e gli dà certe indicazioni. La cosa ci ha dato fastidio" le parole dell'olandese dopo la partita.