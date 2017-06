Roma, Spalletti: "Vedo ombre ovunque, sono pericoloso"

La mente torna inevitabilmente indietro di dieci anni. Lione-Roma, marzo 2007, ritorno degli ottavi di Champions League: all'andata finì 0-0, Totti e Mancini conquistarono la Francia. E anche Spalletti, ovvio: l'allenatore era lui. Oggi, vigilia dell'andata degli ottavi di Europa League, è tutto diverso: "Se facciamo un paragone rispetto a quando abbiamo affrontato il Lione nel 2007 - spiega Spalletti - Adesso la competitività del campionato francese secondo me è salita. Prima c'era solo il Lione, adesso anche Psg, Monaco, Nizza, quindi sono abituati a giocare partite di alto livello tecnico e fisico".



Spalletti fa un parallelo anche a livello personale: "Come sono cambiato rispetto a 10 anni fa? Peggiorato in tutto, veramente... Sono più nervoso, vedo ombre ovunque. Non mi si può proprio star vicino. È giusto il messaggio che avete mandato sul cellulare al presidente (Pallotta, ndr) quando sono tornato a fare l'allenatore della Roma: 'Ci deve ripensare, persona pericolosa, non lo prenda'. Quella e' la sintesi giusta di come sono fatto io".



Il tecnico si sofferma sul momento difficile della Roma, reduce dalle sconfitte contro Lazio (in coppa Italia) e Napoli (in campionato): "Non partecipo al disfattismo che c'è ora intorno alla squadra. Abbiamo perso due partite che fanno male, ma per ora sono solo due sconfitte. Si va avanti con la consapevolezza che ancora tutto è a portata di mano".