Roma, Spalletti: "Spero non squalifichino Rudiger per aver simulato la vendita di calze"

In Europa League la Roma è gia sicura di qualificazione e primo posto nel girone, tanto da poter considerare la sfida contro l'Astra Giurgiu alla stregua di una formalità. Anche per questo, nella conferenza stampa della vigilia Luciano Spalletti è stato costretto a tornare sul caso-Strootman e il tecnico giallorosso l'ha fatto alla sua maniera, pungente e non banale: "Vedendo ciò che è successo a Kevin, mi aspetto di tutto anche se dobbiamo aspettare il verdetto del ricorso. Mi auguro non venga squalificato Lulic, se no poi tocca anche a Rudiger per aver simulato la vendita di calze a Stoccarda".



Spalletti ha continuato: "Bisogna anche essere un po' seri: se questo episodio, la tirata di maglia, fosse avvenuto in area sarebbe stato calcio di rigore o simulazione? Si danno due giornate di squalifica a un giocatore per una trattenuta del genere? Poi mi viene da domandare: ma è fallo, e allora si sanziona il giocatore della Lazio, oppure non è fallo e si dà la simulazione? Io penso che poi si entra in una vastità di interpretazioni che diventa difficile uscirne".



Spalletti ha anche parlato del match europeo: "Mi aspetto che la squadra cresca di mentalità, vogliamo diventare quelli che vanno in campo pensando solo alla vittoria". Poi l'annuncio del ritorno da titolare di Vermaelen: "L'ho visto bene e pronto per giocare dall'inizio, da chi ha giocato meno mi aspetto determinate risposte".