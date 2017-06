Roma, Spalletti spegne le polemiche: "Nessun caos dopo il ko di Bergamo"

"Voglio tranquillizzare i nostri tifosi: non c'è nessun caos dopo la sconfitta con l'Atalanta". Luciano Spalletti spegne le polemiche alla vigilia della sfida di Europa League contro il Viktoria Plzen. Il tecnico delkla Roma analizza il 2-1 subito a Bergamo: "E' chiaro che è stato un brutto ko, la squadra ha fatto vedere di non aver perso questo vizietto, queste piccole ricadute che paghiamo a carissimo prezzo. Abbiamo perso tre punti pesanti in classifica però finisce lì".



Ora lo sguardo è rivolto al futuro: "Ci dispiace e vogliamo risalire il prima possibile, il tempo è ancora tanto davanti. Lavoriamo in maniera seria e profonda per mettere a posto questa cosa e per riuscire a ottenere il meglio".

NAINGGOLAN: "DOBBIAMO REAGIRE"

"Con l'Atalanta non abbiamo fatto la nostra miglior partita e adesso tocca a noi far rivedere che si tratta solo di un passo falso, che non incappiamo in altri risultati negativi. Dobbiamo reagire come dopo il ko col Torino e avere più continuità". Radja Nainggolan prova a compattare il gruppo al pari di Spalletti. "Per diventare grandi dobbiamo evitare di sbagliare ogni tanto certe partite perché poi diventa doloroso pensare a quello che hai perso per strada" aggiunge il centrocampista belga in conferenza stampa, prima di soffermarsi sulla trattativa per il rinnovo del contratto: "Con la società sono in sintonia, ci siamo parlati in estate e ho scelto di restare. Sono contento e voglio rimanere qua, altrimenti avrei fatto altre scelte prima. Non sto parlando con la societàdi cose che ci siamo giàdetti due mesi fa, sono sereno e tranquillo e lo sono pure loro".

LA PRECISAZIONE DI PREMIUM SPORT SULLE PAROLE DI SPALLETTI SU CHERUBINI

Il comunicato del direttore di Premium Sport, Alberto Brandi, in merito alle parole di Spalletti su Marco Cherubini:

Ho ascoltato con sorpresa l'allenatore della Roma Luciano Spalletti che, in riferimento al caso della sostituzione di Nainggolan durante Atalanta-Roma, parla di "bordocampista che racconta una cosa sbagliata con la volontà di creare il doppio delle difficoltà per la Roma raccontando bugie" aggiungendo poi "... cominciamo a fare nome e cognomi: Cherubini se ha detto questo, ha detto una cosa sbagliata". Lo considero un attacco gratuito e ingiustificato a un collega, Marco Cherubini, che da sempre segue la Roma con professionalità e credibilità. Confido in una pronta rettifica e in un doveroso chiarimento. Di seguito il testo dell'intervento da bordocampo di Marco Cherubini all'87' di Atalanta-Roma: <Uscendo dal campo Nainggolan è stato un po' polemico con Domenichini, il vice di Spalletti: "Quando mi fate cambiare ruolo, ditemi bene le cose perché dopo lui (Spalletti) se la prende con me e non è solo colpa mia">.