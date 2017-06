Roma, Spalletti rammaricato: "Quando la partita è tranquilla si diventa faciloni"

"Succede così, involontariamente ce la prendiamo un po' comoda, facciamo un metro in meno e quando giochi contro squadre che non hanno nulla da perdere poi la paghi. Stasera non abbiamo fatto una brutta partita, fino al 3-1 abbiamo fatto bene, ma non siamo stati cattivi perchè il risultato sembrava acquisito. Quando la partita è tranquilla diventiamo un po' faciloni". E' rammaricato Luciano Spalletti dopo che la Roma si è fatta rimontare in Europa League dall'Austria Vienna.



Il tecnico giallorosso agiunge: "Ci siamo complicati la vita e ora non c'e' altra soluzione che rialzarsi sui pedali. Fortunati perchè l'Astra Giurgiu ha battuto il Viktoria Plzen? Ma con la fortuna si fa poca strada, se non si fanno risultati la fortuna non basta".



DI FRANCESCO: "OTTIMA GARA DOPO UN INIZIO DIFFICILE"

Eusebio Di Francesco esprime soddisfazione per il pareggio del Sassuolo sul campo del Rapid Vienna: "Abbiamo disputato un'ottima gra dopo un avvio difficile. Nella ripresa il Rapid ha giocato nella sua metà campo a causa della nostra pressione". L'allenatore dei neroverdi quindi spiega: "In Europa serve un po' più di malizia, oltre a maggiore cattiveria sotto porta".