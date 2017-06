Roma, Spalletti: "Queste sono le partite che vogliamo giocare"

Vigilia dei sedicesimi di finale di Europa League e per la Roma di Luciano Spalletti l'avversario è molto pericoloso, il Villarreal sesto nella Liga: "Le sensazioni sono quelle che noi cerchiamo, perché noi vogliamo giocare queste partite qui, dobbiamo essere adatti a giocarle - ha detto il tecnico in conferenza stampa - Adesso ci siamo ricascati, perché abbiamo fatto un bel girone di qualificazione e siamo davanti ad una grande squadra per un esame importante per quanto riguarda il passaggio del turno. Loro sono una squadra forte, che sta bene in campo e ha giocatori forti che prendono pochi gol. Poi adesso hanno anche Soldado a disposizione".

I giallorossi vanno incontro a un periodo pieno di partite importanti e per il tecnico sarà necessario fare un po' di turnover, a partire dalla gara in Spagna: "Sì turnover ragionato. Se si fa riferimento a quelli che hanno giocato di meno, anche questi possono sostituire i titolari e non si perde molto, è solo il fatto che hanno giocato di meno e questo potrebbe essere un handicap. Dentro questo periodo ci sarà da cambiare. Quando si hanno 4-5 giorni a disposizione è un conto, quando se ne hanno 2-3 è un altro conto. E’ chiaro che la partita riguarderà anche il campionato, posso dire che in porta giocherà Alisson".

"Escribà ha detto che la Roma è tra le favorite? Magari vuol dare più responsabilità a noi, ma ce l’ha anche lui. E’ venuto a sostituire un allenatore forte perché ha grandi ambizioni. Sarà una partita difficile, bisognerà essere subito all’altezza nella prima partita. Dobbiamo assolutamente fare risultato. Sarà una partita bella da vedere, con lo stadio, il pubblico da vicino che ti crea l’insidia. Quello che ricerchiamo noi in Italia e che finalmente sembra allo sbocco perché poi è stato detto che questo Stadio si farà" ha dichiarato Spalletti.

In conclusione le condizioni di Florenzi: "Ieri è venuto da me e mi ha detto: ‘mister ho risentito male al ginocchio’. Mi è preso lo sgomento, poi ho parlato con il dottore. Il rischio che questo trauma distorsivo gli abbia portato delle complicazioni c’è, bisognerà guardare bene venerdì per vedere più chiaro tutto. Il mio pensiero va al ragazzo e non al calciatore. Mi interessa la sua reazione.

FAZIO: "ITALIA? HO IL PASSAPORTO E IL NOME..."

Insieme a Mister Spalletti in conferenza stampa anche Federico Fazio, che questa coppa l'ha già vinta con la maglia del Siviglia: "E' una competizione importante, ma noi vogliamo tutte e tre le competizioni. Adesso l’Europa League, vogliamo prima vincere la partita, poi passare il turno e poi il resto. Per questo dobbiamo lavorare per la partita di domani e per quella di settimana prossima, ma adesso dobbiamo pensare a quella di domani" ha detto il difensore.

Fazio conosce molto bene il Villarreal per averlo affrontato più volte: "Loro sono una buona squadra, giocano bene, sono molto compatti. Difendono tutti insieme con un’uscita della palla molto veloce. Hanno dei calciatori che giocano molto bene il pallone e sono una squadra con un grande esperienza in Europa, soprattutto negli ultimi 15 anni. Ma noi sappiamo come affrontare questa partita e questa doppia sfida". In conclusione una battuta sulla possibilità di giocare con la nazionale italiana: "Ho il passaporto, ho il nome e niente di più. L’Italia è una grande selezione con molta storia".