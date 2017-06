Roma, Spalletti: "Qualificazione aperta, passiamo al 60%"

Gran parte della stagione della Roma passa per la sfida di domani sera all'Olimpico contro il Lione, i giallorossi devono provare a ribaltare il 2-4 dell'andata e il tecnico Spalletti, nella consueta conferenza stampa della vigilia, si dimostra molto fiducioso: "Ho già parlato con i ragazzi. In base al valore dei miei giocatori, sento di avere il 60% di possibilità di passare il turno".

"Sarà una partita delicata sotto l’aspetto delle posizioni e delle attenzioni - continua Spalletti - Una delle priorità della nostra difesa sarà sulle loro verticalizzazioni. Bisogna cercare subito di far gol e poi non perdere mai l'ordine e l'equilibrio sul tentativo degli avversari di ripartenza improvvisa. Difese deboli? Credo sia più una qualità dell’attacco delle 2 squadre. Sia noi che loro abbiamo giocatori forti nel reparto offensivo, quindi dipende da questo".

Poi qualche indicazione sulla formazione: "La squadra può giocare come ha giocato ultimamente, ma si può anche cambiare e giocare a 4. Quello che è fondamentale è l’equilibrio della squadra. Quando si è preso gol a Lione, non c’è stato equilibrio nella disposizione tattica. Peres? Vediamo oggi come va in allenamento per vedere come risponde. Perotti ha avuto quel risentimento al flessore destro però poi si è allenato, se c’è la conferma anche oggi sarà disponibile. Emerson ha un problema al tendine del quadricipite della coscia sinistra, è in dubbio".

Poi si torna sull'aspetto mentale della squadra: "Noi dobbiamo uscire senza rimpianti, dobbiamo andare a fare questa partita senza nessuna paura. Il risultato dell’andata è avvenuto ma non significa assolutamente niente. Io sono estremamente convinto che i miei giocatori domani sera mi verranno a fare la partita diventando delle stelle nella serata. Prendere gol ci può stare, ma la qualificazione è aperta anche prendendo gol. Sono convintissimo che noi dentro la partita domani sera riusciremo a ragionare, a respirare e fare quello che c’è bisogno di fare in questi 90′".

In conclusione una battuta sulle dichiarazioni di Pallotta: "Cosa gli dirò? Prima di tutto lo saluterò in maniera molto cordiale. Io non ho niente di particolare da dirgli, ascolterò quello che mi dirà lui. Non mi sembra ci siano i presupposti per far venire fuori un casino. Corretto che un presidente possa dire le sue cose a un allenatore, poi io devo portare a casa i risultati sperando siano soddisfacenti per lui. Io non ho da dire nulla, ho solo da ascoltare".