Roma, Spalletti: "Mercato? La squadra mi sta bene così, siamo rimasti fortissimi"

"Dopo quanto ci è successo domani dobbiamo vincere. Mi aspetto ci sia la reazione giusta". Così Luciano Spalletti alla vigilia della sfida col Cesena all'Olimpico, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. L'impegno arriva dopo il ko della Roma a Marassi contro la Sampdoria. "Dentro la squadra nessuno ha preso le distanze da quello che è accaduto - spiega il tecnico toscano in conferenza stampa -. Domani sera faremo vedere che si è trattato di un episodio, punto e basta". "Il Cesena? Ha eliminato squadre come Empoli e Sassuolo. Camplone poi è un allenatore tosto, che sa sfruttare al massimo le potenzialità della sua squadra - assicura Spalletti -. Non bisogna pensare che sia facile perché altrimenti si commette l'errore di chi è già stato buttato fuori dal Cesena. Troveremo invece un avversario che triplicherà le sue forze per giocare contro di noi. Se non la sapremo preparare bene, faremo la fine degli altri".



Spazio poi ad alcune considerazioni sul mercato che chiude oggi i battenti: "La squadra mi sta bene così, vado fino in fondo con questa. Non abbiamo perso niente nei confronti delle altre, siamo rimasti fortissimi, e continua la mia ossessione per la vittoria". L'allenatore toscano - dopo aver ammesso i problemi per il passaggio di Gerson al Lille ("ci sta che possa ritornare") e ribadito la propria posizione su Paredes ("sono contento invece se rimane Paredes. Lui mi ha detto che non vuole andare via") - ha speso alcune parole sull'unico acquisto giallorosso, il francese Grenier, che potrebbe essere convocato per la sfida con il Cesena: "E' un calciatore tecnico, non ha grandissima velocità, ha un gran tiro, fa girare palla in velocità e destrezza nello stretto per qualità e intuizioni. Puo' giocare dovunque a centrocampo, ma di più nel settore centrale. Per caratteristiche assomiglia a Pjanic".