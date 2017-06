Roma, Spalletti: "La Sud inciderà, il futuro dopo questa partita"

Il pareggio di Napoli ha riconsegnato qualche seppur debole speranza di scudetto ai giallorossi, ma a Roma questa è la settimana del derby che può valere la finale di Coppa Italia e Spalletti dimostra di credere all'impresa: "Questa volta la percentuale è a loro favore. Loro sono stati più bravi di noi, sono in vantaggio. C’è poco da fare, però io sto con la mia squadra sempre. Noi giochiamo la partita per passare e siamo convinti delle nostre possibilità".

Una spinta importante potrebbe arrivare dalla Curva Sud, nuovamente piena e senza barriere: "I tifosi ci aiuteranno molto, ma noi dobbiamo creargli le condizioni per essere determinanti. Loro possono esserlo, ma noi dobbiamo fargli vedere un modo di stare in campo e una ricerca importante. Secondo me dalla voglia che hanno riusciranno a trasferire tanta roba, ma noi dobbiamo partecipare. Dobbiamo fare un passo affinché risucchino dentro la palla".

Qualche problema di formazione per il tecnico giallorosso, che deve sciogliere i dubbi De Rossi e Fazio: "De Rossi lo provo oggi, la cosa fondamentale è vederlo oggi perché ieri gli dava un po’ fastidio. Gli hanno messo mano in maniera importante i medici, ma oggi vedremo. Per Fazio valuteremo. Noi abbiamo una rosa che ci ha portato a fare questi numeri anche cambiando i calciatori, potremmo giocare con la difesa a tre o a quattro". "Soddisfatto da Rizzoli? Io penso che la nostra categoria degli arbitri sia tra le migliori se non la migliore - ha detto Spalletti - Mi va bene qualsiasi scelta".

Infine, inevitabile, qualche battuta sul suo futuro, che potrebbe essere determinato in maniera importante da questa semifinale: "Dopo la gara di domani se ne può parlare. La partita di domani è fondamentale e i miei calciatori lo sanno bene, è il discorso che va affrontato in questa gara che è importante. Per noi è una linea che può comportare molto, i miei calciatori lo devono sapere. Questa è una partita che determina una finale. Ora le attenzioni devono andare tutte in questa direzione, su questa possibilità di mettere la ciliegina su una torta costruita benissimo e gustosissima".