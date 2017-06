Roma, Spalletti: "I brutti risultati dipendono da me, i giocatori non c'entrano"

Alla vigilia della sfida di Europa League, contro l'Astra Giurgiu, in programma domani all'Olimpico alle 21:00, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa: "La squadra è dispiaciuta per la prestazione di Torino. La tifoseria non sarà contenta del nostro gioco attuale, dei nostri risultati. In questo momento, però, non voglio far pesare troppo il momento alla squadra. Ci vuole dialogo e conoscenza". Sugli avversari: "C'è da dire che hanno vinto le ultime due partite, è una squadra in salute mentale e fisica. Sumudica è un allenatore che ha fatto una carriera particolare, ha cambiato spesso squadra. È abituato a organizzare situazioni, sa cambiare veste alla sua squadra, gioca con i 3 e i 4 dietro, questo è un club che ha vinto il campionato l'anno scorso". Prima di salutare, l'allenatore giallorosso conclude così: "Se pensassi di essere deluso da quello che i giocatori mi forniscono, la prima delusione deve essere verso me stesso. Io credo in loro. Fino a che rimarrò sarà così, è la mia squadra e sarà la mia squadra. Qualsiasi brutto risultato dipenderà dalle mie scelte. Non da loro, da me".



Per la Roma, è intervenuto anche Leandro Paredes: "Ci vuole più cattiveria e fiducia per andare avanti, se le metteremo in campo potremo fare molto bene. La sconfitta di Torino è stata molto dura per noi, ma adesso dobbiamo pensare solo a prendere i tre punti. Se saremo concentrati al 100% non penso ci saranno pericoli". L'argentino poi aggiunge: "Mi aspetto una partita dura, anche perché finora di facili non ne abbiamo avute, ma dobbiamo vincere per arrivare nel miglior modo possibile alla sfida di domenica contro l'Inter".