Roma, Spalletti: "De Rossi può giocare in difesa contro l'Austria Vienna"

Alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Austria Vienna la Roma deve far fronte all'amergenza difesa. Spalletti deve infatti rinunciare a numerosi giocatori nel reparto arretrato: Florenzi, Emerson Palmieri, Manolas, Mario Rui, Seck e Vermaelen. In dubbio anche Fazio che ha subito un trauma al polpaccio.



"Avevamo costruito una rosa per sopperire a ogni inconveniente, in particolare in difesa, ma al momento la situazione è questa. Domani ho a disposizione giocatori che possono completare il reparto e meritano fiducia. De Rossi può giocare nel reparto difensivo, sa fare il centrale. Ha quelle caratteristiche, e sarà utile in quella posizione anche per il futuro. Schiereremo comunque una formazione competitiva" dichiara Spalletti.



Strootman partirà dal primo minuto sulla mediana. Nessuna indicazione invece su chi giocherà in attacco: è soltanto sicura l'assenza di Francesco Totti per un risentimento al flessore sinistro. Il tecnico giallorosso nello specifico spiega: "Dove ho più alternative preferisco non dire chi gioca. I difensori sono contati, c'è invece un attaccante in più".