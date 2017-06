Roma, sospiro di sollievo per De Rossi: solo una forte contusione

Sospiro di sollievo in casa Roma per le condizioni di salute di Daniele De Rossi. Il centrocampista della Roma, che era stato costretto a uscire nel finale del primo tempo della sfida con l'Olanda per una botta alla schiena, ha rimediato solo una forte contusione e dovrebbe recuperare per il derby di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio.

De Rossi aveva lasciato l'Amsterdam Arena in stampelle facendo preoccupare non poco i tifosi giallorossi, ma gli esami specifici a cui si è sottoposto a Villa Stuart hanno escluso lesioni. Sabato sera il centrocampista, che contro gli oranje ha toccato quota 112 presenze in azzurro (raggiunto Zoff), salterà sicuramente la sfida con l'Empoli, ma dovrebbe essere arruolabile per cercare l'impresa contro i cugini biancocelesti.