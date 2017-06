Roma-Samp, sequestrato striscione di solidarietà per il Centro Italia

Prima della partita di Coppa Italia tra Roma e Sampdoria le forze dell'ordine avrebbero requisito agli ultras blucerchiati, in quanto non autorizzato, uno striscione di solidarietà in favore delle polazioni del Centro Italia colpite dal terremoto e dal forte maltempo . Lo riferisce sulla sua pagina Facebook l'avvocato Lorenzo Contucci: "Mi viene riferito che le forze dell'ordine hanno sequestrato ai doriani questo terribile striscione non autorizzato".