Roma, Di Francesco: "Testa alla Coppa Italia, solo dopo la Juve"

Ampio turnover, senza perdere di vista l'obiettivo del passaggio del turno. Eusebio Di Francesco si appresta a varare un'altra Roma per la sfida di domani all'Olimpico contro il Torino, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ma chiede ai propri giocatori di non prendere sottogamba l'impegno: "Dobbiamo avere l'obiettivo di passare anche per crescere in fatto di mentalità. Avere l'ambizione di poter vincere in ogni competizione è il gradino giusto per migliorarsi. Non dobbiamo sottovalutare mai nessuna competizione".



Anche perché, sottolinea il tecnico giallorosso, andare ai quarti "sarebbe importante anche dal punto di vista morale, e ci preparerebbe al meglio per la gara contro la Juventus. Si tratta di una sfida importante, ci dirà tanto anche dal punto di vista della forza della nostra squadra. Andiamo ad affrontare al meglio questa partita per uscirne con un buon risultato".



Nainggolan riposerà come Kolarov, che non è stato convocato. Sulla formazione l'abruzzese è chiaro: "Tre partite ravvicinate fatte dagli stessi giocatori ritengo siano fisiologicamente impossibili da farle a un certo livello. Cambierò tanti elementi rispetto a quelli che hanno giocato nell'ultima gara di campionato". Tra i pochi confermati ci sarà Schick. "Dzeko non è stato benissimo in questi giorni, ha avuto una brutta influenza, e l'idea non avendo nemmeno Defrel a disposizione è quella di far giocare Patrik davanti" spiega Di Francesco.