Roma, Di Francesco: "Dzeko non doveva battere il rigore"

Non si apre un vero e proprio processo per il primo obiettivo stagionale che sfuma, ma resta il rammarico. Eusebio Di Francesco analizza così la sconfitta della Roma contro il Torino agli ottavi di Coppa Italia.



"Per la nostra crescita era importante passare il turno, lo volevamo fortemente, invece abbiamo perso e ne prendiamo atto - spiega Di Francesco -. C'è il dispiacere per un obiettivo sfumato, ma non sono preoccupato. Ho visto comunque una buona Roma e c'è stato anche un pizzico di sfortuna. Il rigore sbagliato da Dzeko? Non doveva essere lui a tirare, ma quando un giocatore sente di voler battere è giusto che lo faccia. Era convinto di fare gol, non lo ha fatto, peccato. Schick mi è piaciuto per come si è mosso sia da solo sia in coppia con Dzeko nel 4-2-4. Il gol poi è un'iniezione di fiducia per lui, è in crescita".



"Non sento di dover chiedere scusa a nessuno perché la squadra ha dato il massimo. Sono dispiaciuto per non aver passato il turno, ma non ho visto una squadra alla sbando. Questa sconfitta fa girare le scatole, ora andiamo a Torino contro la Juve col desiderio di rifarci".