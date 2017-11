Roma, a 8 anni colpisce bambino disabile con una testata

"È una notizia che non avrei mai voluto leggere, un gesto deprecabile, ma il bambino autore del gesto violento va recuperato". Le parole di Vito Tisci, presidente del settore giovanile e scolastico della Federcalcio, riportano il pensiero del paese che si interroga sui preoccupanti eventi delle ultime settimane. Le pagine di cronaca locale del Messaggero di Roma hanno raccontato la vicenda di un bambino di 8 anni della scuola calcio 'Totti Soccer School' di Ostia Antica, che sarebbe stato cacciato dalla scuola stessa per aver colpito con una testata un altro bambino, peraltro disabile, rompendogli il setto nasale. Dieci giorni fa, da un'altra scuola calcio, in Puglia, era partita la denuncia via social per le sprangate subite da alcuni adolescenti, da parte di loro coetanei e fino a pochi minuti prima avversari in campo.



L'episodio di Roma sarebbe accaduto nei giorni scorsi e ha riproposto all'attenzione generale la stessa dinamica dell'aggressione avvenuta a Ostia, da parte di Roberto Spada al giornalista della Rai Daniele Piervincenzi. Tisci è "dispiaciuto" per l'accaduto, e specifica di non aver ancora parlato con Riccardo Totti (presidente della scuola e fratello dell'ex capitano romanista) per avere informazioni dirette sull'episodio. "Sono disposto a mettere a disposizione anche la nostra equipe di psicologi per recuperare questo bambino, perché è un soggetto debole e va aiutato, ha solo 8 anni. Il nostro compito è di contrastare il fenomeno del bullismo, ma non possiamo criminalizzare un bambino di 8 anni e la sua famiglia. Chiederò a Riccardo Totti di riammettere nella scuola l'autore della testata, anche in un gruppo con altri compagni. La famiglia del bambino colpito non l'ho ancora sentita, spero di farlo presto"