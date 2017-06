Rogerio Ceni torna al San Paolo, sarà il nuovo tecnico del Tricolor

Il giorno in cui diede adeus al calcio, si lasciò scappare una promessa. "In un modo o nell'altro, tornero quì, perchè questa è casa mia". Con "questa" Rogerio Ceni intendeva il Morumbì, quel calderone esplosivo che è molto più di un semplice stadio di calcio. Nella vita ci sono due tipi di persone: chi per arrivare in un punto impiega strade diverse e più accidentate, chi invece traccia una linea sulla carta e la segue dritta per dritta. Qualcosa fa pensare che la leggenda paulista rientri nella seconda categoria.



Sì, perchè il portiere più prolifico della storia del calcio mondiale non è uno a cui piace perdere tempo. Sono passati neanche dodici mesi dal giorno del ritiro e Rogerio Ceni ha deciso di mettersi in gioco, ancora una volta. Il numero uno dei numeri uno (o meglio, il numero 01, come era scritto sulla sua casacca) è stato scelto dalla dirigenza del San Paolo come successore di Ricardo Gomes. La decisione è maturata in seguito alle pressanti richieste della tifoseria del Tricolor e alla serie di insuccessi della formazione paulista.



"O mito" verrà presentato ufficialmente il 5 dicembre. Il neo-tecnico in vista del nuovo anno dovrà rivoltare come un calzino una squadra tredicesima in campionato, a due giornate dal termine della stagione. Molti si domandano se l'apprendistato nel Vecchio Continente porterà i suoi frutti. Di certo, le sedute tattiche alla corte dei vari Klopp, Guardiola e Sampaoli potranno tornare utili alla causa.



Nel frattempo, al Morumbi qualcosa è già cambiato. Su una poltrona della panchina è comparso un adesivo. C'è un numero, bianco su nero. E' lo 01, manco a dirlo. Bemvindo, Rogerio.

É ELE #IssoÉSãoPaulo #01

Rogério Ceni é o novo técnico do São Paulo https://t.co/TNAcfFD4gT pic.twitter.com/J7eG1CPqGd — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 24 novembre 2016