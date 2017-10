Roberto Carlos: "Hodgson mi ha distrutto. Non capiva molto di calcio"

Roberto Carlos ricorda il periodo trascorso all'Inter (stagione 1995/96). In un'intervista al Sun l'ex terzino non usa mezzi termini: "La permanenza di Hodgson all’Inter mi ha distrutto. Mi ha fatto giocare a centrocampo (punta esterna ndr) e dovevo considerare che c’era la possibilità che questo potesse rovinare la mia carriera internazionale".



Il brasiliano rincara la dose nei confronti dell'attuale allenatore del Crystal Palace: "Sarebbe ingiusto dire che non avevo un buon rapporto con lui, è solo che non capiva molto di calcio. Quando l’Inter perse in finale di Coppa Uefa contro lo Schalke, nel ’97, era solamente colpa sua".



Così, dopo una sola sfortunata annata, Roberto Carlos passò al Real Madrid, diventando uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e un grande rimpianto dei nerazzurri: "Capello invece era molto diverso e la scelta di andare al Real è dovuta a lui. E’ stato certamente l’allenatore più importante della mia vita".