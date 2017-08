Rivoluzione in Inghilterra, via libera ai nuovi rigori ABBA

Dopo aver inventato il calcio, gli inglesi saranno i primi a cambiarlo. Dopo l'annuncio dell'introduzione del Var e, come test, del cartellino arancione nelle leghe dilettantistiche, ecco arrivare l'ennesima svolta: la English Football League ha infatti confermato che già a partire dalla stagione 2017/2018, nelle sue competizioni, la lotteria dei rigori si svolgerà utilizzando la formula ABBA.

L'innovativo sistema, già testato da FIFA e UEFA in campo internazionale, si ispira al tie break tennistico e prevede che dopo il primo rigore la stessa squadra calci due rigori di fila prima di lasciar tirare l'avversaria. L'esordio di questa nuova formula sarà il 9-10 agosto, quando andrà in scena il primo turno della EFL Cup, la Coppa di Lega inglese. Gli altri tornei interessati saranno l'EFL Trophy e i playoff delle categorie che compongono la Football League: Championship, League One e League Two.

"Avere l'opportunità di essere la prima competizione per club al mondo ad utilizzare questa formula è un onore. Siamo convinti che il cambiamento e l'innovazione siano importantissimi per uno sport come il calcio e io personalmente sono certo che la EFL dimostrerà di essere all'altezza" ha commentato l'amministratore delegato della English Football League, Shaun Harvey, che ritiene che la formula ABBA permetterà uno svolgimento più equo della lotteria dei rigori.

"Noi vogliamo che il calcio sia uno sport che abbia delle regole ben precise ma soprattutto eque - ha aggiunto Harvey - e che non vadano in qualche modo a favorire una squadra rispetto all'altra. Questa novità è certamente il primo passo verso un grande cambiamento e sono sicuro che riuscirà a dare una risposta chiara e dinamica a tutti i dubbi del caso".