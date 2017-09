Rio Ferdinand cambia vita e si dà al pugilato: "Sono pronto"

Rio Ferdinand si dà alla boxe. A due anni dal ritiro dal calcio giocato l'ex difensore ha deciso di intraprendere una nuova carriera e il desiderio è quello di diventare un pugile professionista dopo aver accettato l'invito di un noto marchio di bookmaker.



Il 38enne inglese, che con il Manchester United ha vinto praticamente tutto, sembra avere le idee molto chiare: "E' uno sport che mi ha sempre appassionato. Non c'è niente come la boxe per il corpo e la mente. Sfidare me stesso in questa cosa mi eccita molto e sono pronto".



Nello specifico un documentario seguirà gli allenamenti di Rio Ferdinand e il suo primo incontro da professionista: "Non prendo questo impegno alla leggera. E' un'occasione per dimostrare a tutti che possiamo cambiare vita se vogliamo, con il lavoro ed il sacrificio".