Rio Ferdinand: "Avrei urlato contro Pogba, come succedeva alla Juve"

Paul Pogba sta incontrando difficoltà non da poco nella sua seconda stagione al Manchester United, tra infortuni e incomprensioni (tattiche) con Mourinho tanto che secondo alcuni rumors avrebbe nostalgia della Juventus, lasciata nell'estate del 2016.



Fa riferimento proprio ai bianconeri l'ex difensore dei Red Devils Rio Ferdinand parlando della situazione del centrocampista: "Penso che la posizione in campo sia la parte principale del problema. Gli avrei urlato contro pesantemente se fossi stato un suo compagno di squadra, sarei stato il suo incubo, lo avrei tormentato per tutto il campo. Ha bisogno di questo, ed era questo che aveva alla Juventus".



"Lì doveva rimanere sul pezzo - aggiunge Ferdinand - ed essere uno che gioca con la voglia di difendere la propria squadra, aveva gente come Bonucci, Chiellini e Buffon alle spalle. Allo United questa comunicazione non c'è e non gli si chiedono queste cose".