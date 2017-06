Rigori, la Uefa pensa alla rivoluzione: tie break come nel tennis

La Uefa sta pensando a una clamorosa rivoluzione, trasformare i calci di rigore in una sorta di tie-break tennistico. Come spiega Marca, l'idea nasce dallo studio 'Beautiful Game Theory: How Soccer Can Help Economics' condotto da due professori spagnoli, che ha dimostrato che la squadra che si presenta per prima sul dischetto è favorita rispetto all'avversaria.

Dalle valutazioni è sorto un dato non sottovalutabile: chi tira per primo nella lotteria dei rigori ha il 60.6% di vincere, mentre il restante 39.4% di solito è costretto a tornare a casa a mani vuote. Numeri importanti, che testimoniano un vantaggio non da poco per chi calcia per primo, che sono arrivati anche alla Uefa, tanto che sarebbe allo studio una clamorosa novità: i calci di rigore non si batterebbero più secondo lo schema 'ABAB', ma secondo quello 'ABBA', proprio come avviene durante i tie-break nel tennis.

La sequenza completa porterebbe a un modello definitivo AB BA AB BA AB, se poi, dopo cinque calci dal dischetto, tutto dovesse restare in equilibrio, la sequenza si dovrebbe ripetere secondo l'ordine BA AB BA etc. fino al primo errore. Uno scenario possibile, che la Uefa avrebbe intenzione di provare negli Europei Under 17 che si stanno giocando in Croazia - per quanto riguarda la parte maschile - e in Repubblica Ceca per quella femminile.

Non è da escludere che la Uefa decida di usare questo metodo per le prossime edizioni della Champions così come che la Fifa possa decidere di adottarlo già a partire dal prossimo Mondiale. Il modello di Palacios-Huerta e Apesteguia, prima di essere eventualmente approvato, dovrebbe comunque passare per l'International Board.