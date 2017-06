Rigori, la prima volta col nuovo format: trionfo Germania

La storia del calcio è cambiata a Pribrami, in Repubblica Ceca, sede degli Europei Under 17 femminili. Per la prima volta in assoluto è stato infatti sperimentato il nuovo format studiato dalla Uefa per i calci di rigore, quello che segue lo schema del tie-break tennistico (i tiri dal dischetto vengono calciati secondo l'ordine ABBA e non con il consueto ABAB).

È successo nella semifinale degli Europei femminili Under 17 tra Norvegia e Germania e l'esito è stato clamoroso, con le tedesche che, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, sono riuscite a imporsi e a conquistare la finale nonostante abbiano sbagliato i primi tre rigori.

Ecco come è andata:

- rigore GERMANIA: parato

- rigore NORVEGIA: parato

- rigore NORVEGIA: gol

- rigore GERMANIA: parato

- rigore GERMANIA: palo

- rigore NORVEGIA: gol

- rigore NORVEGIA: parato

- rigore GERMANIA: gol

- rigore GERMANIA: gol

- rigore NORVEGIA: parato

- rigore NORVEGIA: parato

- rigore GERMANIA: gol