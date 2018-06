Reggiana, patron Piazza: "Disgustato dalla corruzione"

Ci hanno rubato un sogno. #daicandom pic.twitter.com/zqHFpPFLsP — AC Reggiana 1919 - Ufficiale (@Reggiana1919_IT) 4 giugno 2018

"Ci hanno rubato un sogno". Il tweet della, accompagnato dalla foto dei giocatori delusi al termine della partita con il, la dice lunga sulla rabbia che provano all'interno del club emiliano per l'esito del primo turno dei playoff di Serie C. I granata sono stati eliminati a casa di un rigore assegnato ai toscani al settimo minuto di recupero e anche il presidente Mike Piazza, all'indomani della gara, non ha nascosto la propria amarezza con uno sfogo durissimo."Ieri sera non ho potuto commentare perché dovevo tornare a casa con i miei figli - ha spiegato al sito ufficiale -, mi dispiace che abbiano dovuto assistere a talee e incompetenza., sono veramente dispiaciuto per i nostri tifosi, loro non si meritano questo. È davvero un giorno triste per l'Italia e per il calcio italiano. Non capirò mai come alcuni individui sporchi e corrotti riescano a rendere una cosa tanto bella, così ripugnante e brutta. Sono nauseato".