Record Bayern Monaco: Allianz Arena esaurita da 173 partite!

Il Bayern Monaco può contare su tifosi straordinari. Da 173 partite consecutive di Bundesliga l'Allianz Arena (capienza di 75.000 spettatori) fa registrare il tutto esaurito: il club bavarese rimpie dunque al 100% il proprio stadio come evidenzia l'analisi del sito Transfermarkt, subito rilanciata dalla società tedesca sui profili social ufficiali, sui 5 campionati europei più importanti. L'ultima partita senza il tutto esaurito per il Bayern risale addirittura al 30 gennaio 2007.



Al secondo posto troviamo il Friburgo con il 99,76% in media mentre al terzo il Chelsea con il 99,75%. Completano i primi cinque posti l'Arsenal (99,55%) e il Manchester United (99,53%). L'unica italiana presente nella top 25 è la Juventus: i bianconeri riempiono lo Stadium al 96,4% potendo contare su una media di 39.963 spettatori a partita.

DANKE an alle #FCBayern-Fans!

Die #AllianzArena hat die höchste Auslastung aller Stadien in Europas Top-5-Ligen: https://t.co/XwNK98aRlt pic.twitter.com/RjJUaHuFe9 — FC Bayern München (@FCBayern) March 23, 2017