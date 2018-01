Real, Zidane: "Il responsabile della crisi sono io. Mi gioco tutto in Champions"

La clamorosa eliminazione in Coppa del Re a opera del Leganes ha riaperto la crisi in casa Real Madrid, con Zinedine Zidane nella bufera. "E' una notte molto dura. La più dura da quando sono qua. Sono il massimo responsabile e sono arrabbiato con me stesso, i giocatori non c'entrano. Ora bisogna analizzare la situazione. E' un fallimeto per me, un duro fallimento. La squadra ci ha provato, ha corso, ma non è riuscita a centrare l'obiettivo" ha sottolineato il tecnico nel dopo gara.



Considerato che sarà impossibile confermarsi in Liga, dove la capolista Barcellona è lontana 19 punti, diventa di importanza vitale il percorso in Champions League: "Psg? E' chiaro, chiarissimo che mi giocherò il futuro. Sono io il responsabile di tutto ciò". Il doppio confronto con la squadra di Emery dunque come crocevia di una stagione che rischia di essere mandata con larghissimo anticipo.