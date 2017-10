Real, Sergio Ramos: "Io e Piqué andiamo d'accordo: prima praticamente non parlavamo"

"Non mi ha dato nessuna sensazione vedere gli stemmi catalani a Girona. E' come se andassi a Siviglia e vedessi una bandiera andalusa. Mi sono sentito spagnolo come altrove, nessun problema. Il processo di indipendenza? Non credo cambierà nulla, danneggia solo l’immagine della Spagna a livello mondiale. Non mi piace che succedano queste cose: uniti siamo più forti". A Onda Cero Sergio Ramos commnenta quanto sta avvenendo in questi giorni in Catalaogna con la dichirazione d'indipendenza e la reazione del governo di Madrid.



Madrid contro Barcellona, una rivalità che purtroppo va oltre il calcio: "E' difficile immaginare una Liga senza Barcellona. Vorrei che continuasse nella nostra Liga e nulla cambiasse. Io e Piquè? Andiamo piuttosto d’accordo, soprattutto alla luce del nostro vecchio rapporto. Prima praticamente non parlavamo, ci siamo rispettati perché giocavamo insieme in nazionale. Quando si cresce però si matura e si lasciano da parte le cose meno importanti".



Chiusura sulla situazione di classifica dei blancos, lontani dai blaugrana: "Il campionato è ancora molto lungo e aperto. A Madrid si muove tutto molto velocemente: non abbiamo tempo di rammaricarci o di gioire per le vittorie. Adesso vogliamo concentrarci sulla Champions League e poi ripartire per vincere la Liga: non sarebbe la prima volta che si recuperano otto punti alla prima in classifica. Dobbiamo capire gli errori che abbiamo commesso finora in modo che non accadano nuovamente".