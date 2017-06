Real, Ronaldo si autoproclama Pallone d'Oro

Dopo il trionfo nella finale di Cardiff a Madrid è esplosa la festa. Domenica la squadra ha sfilato sul classico pullman scoperto fino a Piazza Cibeles, poi tutti allo stadio Bernabeu per celebrare la conquista Duodecima e osannarne i protagonisti. A cominciare, ovviamente, da Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta in finale e addirittura di 10 gol dai quarti in poi: il pubblico merengues l'ha omaggiato al grido di "Balón de Oro, Cristiano Balón de Oro" e lui, senza falsa modestia, si è unito al coro.