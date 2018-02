Real, rabbia Sergio Ramos con Marcelo: "Nessuno mette la gamba"

"Così non va affatto bene, stiamo vincendo 2-1, c'è un pallone vagante e nessuno mette la gamba. Marcelo, non siamo un quadro...". Questo lo sfogo di Sergio Ramos contro il compagno di squadra, 'intercettato' dalle telecamere della tv spagnola Movistar, dopo il pareggio nel finale del Levante contro il Real Madrid a opera di Giampaolo Pazzini.



Le parole del difensore spagnolo testimoniano bene quale sia lo stato d'animo dei Campioni D'europa in carica in seguito all'ennesimo stop in Liga, ormai definitivamente sfumata considerato il distacco dal Barcellona capolista (19 punti). Del resto lo ha ammesso lo stesso Sergio Ramos: "Dobbiamo stare uniti per centrare un posto in Champions. Non esiste di farsi recuperare nei minuti finali, siamo giocatori esperti, dobbiamo saper gestire queste situazioni. In Champions ogni errore è una condanna. Non dobbiamo cercare colpevoli, lo siamo tutti, giocatori e allenatore".



Da qui il monito copnclusivo: "Adesso dobbiamo solo parlare meno e sfruttare il campionato per allenarci al fine di fare un buon cammino in Champions, che è la nostra competizione per eccellenza. Ma per fare strada in Europa e superare il Psg dobbiamo tornare a giocare bene in Liga”.