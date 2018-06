Real: Pochettino è la prima scelta, ma Allegri piace

Ufficialmente è in Spagna per presentare il suo libro, ma in molti danno per certi i contatti tra Mauricio Pochettino ed il presidente del Real Madrid, Florentino Perez. Dopo il clamoroso addio di Zidane, secondo alcuni motivato da problemi interni allo spogliatoio, è il tecnico argentino vincolato da un contratto fino al 2023 con il Totthenam il vero obiettivo dei Blancos. Ne è certa la stampa spagnola con le prime pagine di As e Marca che titolano: "Pochettino mette fretta al Real" oppure "Pochettino si fa desiderare". Il diretto interessato lascia comunque una porta aperta al club spagnolo...

Il nodo più grande da sciogliere è sulla fattibilità che Pochettino possa liberarsi dal contratto che lo lega al Totthenam. In quello appena rinnovato con gli inglesi non ci sarebbero clausole liberatorie e pare che il presidente degli Spurs, Daniel Levy, chiederebbe 45 milioni di euro per lasciare libero il suo allenatore. In attesa di capire come finirà con Pochettino, il Real ha sondato anche Low, attuale c.t della Germania, che però ha fatto sapere di non voler lasciare la guida della nazionale. Resta viva anche la candidatura di Michael Laudrup, ex giocatore dei Blancos. Davanti ad una chiamata dei blancos tutto può succedere, per chiunque.

Per chiunque e dunque anche per Massimiliano Allegri. La voce che era rimbalzata subito dopo l'addio di Zidane viene ripresa da As, da sempre vicino alle vicende di casa merengues. Il tecnico toscano ha incontrato la Juventus e ha deciso di restare, ma il precedente Antonio Conte insegna che potrebbe anche andarsene. Tra Allegri e la Juve il rapporto è ottimo, ma in caso di chiamata del Real Madrid il tecnico livornese vacillerebbe.