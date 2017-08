Real Madrid, Zidane sulla squalifica di Ronaldo: "Sono molto turbato"

La questione della squalifica di Cristiano Ronaldo (5 giornate) è l'argomento caldo della conferenza stampa di Zidane alla vigilia del ritorno di Supercoppa spagnola. "Sono molto turbato, arrabbiato, non sono solito prendermela con gli arbitri, ma se vedo quello che è successo c'è qualcosa che non va..." sottolinea il tecnico dei blancos.



Dopo le proteste del club e quelle annunciate dai tifosi (pronta la panolada al Bernabeu al minuto 7, numero di maglia di CR7) Zidane si dice "molto infastidito" per la stangata che priverà il Real del suo fuoriclasse domani sera e per altre quattro gare: "C'è qualcosa che non capisco. Cinque giornate sono davvero troppe".



Quanto alla gara e alla possibile rimonta dei catalani, l'allenatore del Real ammette: "tutto è possibile, il Barca è una buona squadra e può mettere in difficoltà chiunque. Noi dobbiamo pensare a fare una buona partita, giocare fino alla fine per vincere. Di sicuro non ci rilasseremo, ci aspetta una partita difficile non solo di gambe".