Real Madrid, Zidane shock: "Lascio il club"

Clamoroso, incredibile, inaspettato: Zinedine Zidane lascia il Real Madrid. Dopo 876 giorni alla guida dei Blancos il tecnico francese, che durante la sua permanenza in panchina ha alzato al cielo 9 titoli sui 13 possibili tra cui tre Champions League consecutive, dice basta convocando una conferenza stampa a sorpresa e annunciando al mondo che: "Ho perso la decisione di non proseguire la mia avventura a Madrid il prossimo anno. Credo che sia il momento giusto per andarsene, sia per me sia per il club".

"Quello che penso - continua Zidane - è che questa squadra deve continuare a vincere e per farlo ha bisogno di un cambiamento e di un'altra tipologia di lavoro. Tengo molto a questo club, ringrazio tantissimo il presidente che mi ha dato la possibilità di venire qui, prima da giocatore e poi da allenatore. Ma ora ho preso questa decisione e credo sia quella migliore".

"Può essere un arrivederci, il Real mi ha dato tutto - spiega Zidane - Io continuerò ad essere vicino al club. Per molti può non avere senso, ma per me era il momento di cambiare. Dopo 3 anni era la decisione più giusta. Ripeto, capisco i dubbi. Io però voglio solo ringraziare i tifosi e i giocatori che mi hanno sempre appoggiato. In una stagione ci sono momenti complicati e i fischi ci possono stare, lo capisco visto che siamo il Real Madrid. Io però li ringrazio per tutto, non solo loro ma anche le persone che lavorano nel club dagli uffici ai magazzinieri fino ai dottori. Le vittorie sono di tutti, non solo di poche persone".

"I giocatori lo sanno già, gli ho mandato dei messaggi. Ho parlato solo con Sergio Ramos e con gli altri capitani della squadra. Questo è solo uno sviluppo naturale della situazione. Il 20 di febbraio non pensavo a questa situazione. Ho sempre detto che in questo club può succedere di tutto e che l'importante è il giorno dopo giorno. Io non sono stanco di allenare, faccio questo lavoro da soli 3 anni. Ora però è il momento in cui la squadra deve continuare a vincere e per farlo è giusto cambiare. Non cercherò un'altra squadra".

Inutile dire che l'addio di Zidane scuote il mercato delle panchine internazionali. Chi sarà il suo successore a Madrid? I primi nomi che circolano sono quelli di Wenger, Conte e Luis Enrique, anche se il passato al Barcellona del tecnico spagnolo sembra metterlo in secondo piano, e Pochettino, che però ha appena rinnovato con il Tottenham. In pole position sembra esserci il tecnico italiano, che sta per lasciare il Chelsea, ma è viva anche la pista interna che porta a Guti, preallertato già a gennaio quando i Blancos furono eliminati dalla Coppa del Re.