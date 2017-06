Real Madrid, Zidane rinnoverà fino al 2020

Zinedine Zidane si è già laureato campione del mondo in questa stagione, ma più che il trionfo di dicembre, aver raggiunto la seconda finale di Champions consecutiva ed essere virtualmente in testa alla Liga con gli stessi punti del Barcellona e una partita da recuperare ha convinto il Real Madrid a proporgli il nuovo contratto. Anzi, stando a quanto raccontato da Marca, a metterglielo nel cassetto dela sua scrivania, pronto per essere firmato.



Al momento l'accordo tra Zidane e il Real scade nel 2018: il club allungherà il matrimonio con il suo allenatore fino al 2020 con un lieve aumento dell'ingaggio. "Marca" in realtà non rende note le cifre, ma stando alle indiscrezioni delle ultime settimane apparse sui media spagnoli, è probabile che Zidane passerà da un ingaggio di oltre 5,5 milioni a uno di 6,5-7 milioni.



Il rinnovo rappresenta di certo un passo importante in vista della finale di Champions contro la Juve: Zidane ci arriverà più che sereno mai, soprattutto se nel frattempo dovesse arrivare anche il trionfo in campionato.