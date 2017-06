Real Madrid, Zidane: "Non sono sicuro di restare, non so cosa succederà"

Per il Real Madrid sono giorni di fuoco: sabato andrà in scena il derby con l'Atletico al Vicente Calderon mentre mercoledì prossimo i blancos sfideranno il Bayern Monaco all'Allianz Arena nell'andata dei quarti di finale di Champions.



La carne al fuoco non manca e alla viglia della sfida contro Simeone, Zidane inaspettatamente mette in dubbio il suo futuro sulla panchina dei Campioni d'Europa e del Mondo: "Non è sicuro che io continui. Per questo non sto pianificano nulla in vista della prossima stagione. So cosa significa allenare il Real, nel bene e nel male. Non mi preoccupa la prossima partita. Non so cosa succederà più avanti".