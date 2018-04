Real Madrid, Zidane: "Niente passerella per il Barcellona"

Non si sono mai amati, non lo faranno mai. Oggi, però, la rivalità tra Real Madrid e Barcellona sembra ancora più accesa, aspettando un possibile confronto in Champions, dove le due spagnole stanno per far fuori Juve e Roma e potranno ritrovarsi contro in semifinale o eventualmente a Kiev, per l'atto conclusivo. Prima, però, il 6 maggio ci sarà la sfida di campionato alla terzultima giornata e in quell'occasione i blaugrana potranno arrivare col titolo già aritmeticamente in tasca. Nasce qui l'ennesima polemica sul "pasillo" affrontata da Zidane in conferenza: il Real non concederà la passerella.



"Non faremo il pasillo - ha tuonato un nervoso Zidane in conferenza -. È una decisione mia e basta. Questa cosa del pasillo non la capisco e non si farà. E poi siamo lontani dal finale di stagione. Il Barça ha rotto la tradizione. Non esiste. Siamo concentrati solo sulla partita con l'Atletico, quello che vogliamo è conquistare punti". Il riferimento di Zizou va probabilmente al 23 dicembre, quando il Barça vinse 3-0 al Bernabeu e non accolse i rivali freschi del titolo di campioni del mondo con il "pasillo". L'Inter, in una circostanza simile, lo fece a San Siro col Milan nel 2007.



"Lo facciamo omaggiando i vincitori di una competizione alla quale partecipiamo, non è questo il caso", disse Guillermo Amor, dirigente del Barça. E Zidane, oggi, gli ha risposto per le rime. L'ultima volta fu proprio il Barcellona a "celebrare" il Real: era il 7 maggio 2008, da allora non c'è stato modo di ripetere il "pasillo". E non ci sarà neppure quest'anno, anche se la matematica avrà già detto che il Barça è campione di Spagna.