Real Madrid-Valencia 2-2, Kondogbia gol, Asensio salva Zidane

Poteva essere un debutto shock, poi uno da sogno: dopo aver salutato l'Inter da pochi giorni, Kondogbia ha vissuto sull'altalena delle emozioni il suo Real Madrid-Valencia. Ha praticamente regalato il gol dell'1-0 ad Asensio, mancando un facile controllo di palla nella propria trequarti, ha segnato quello del provvisorio sorpasso al 32' del secondo tempo con un piattone sinistro su assist di Rodrigo. Al Bernabeu, però, è finita 2-2 e per il Valencia resta comunque un gran bel risultato visto che il Real Madrid, in questa stagione, finora le aveva vinte tutte e che ha rischiato, con due occasioni clamorose nel finale, di vincere anche questa.



Non è tanto l'assenza di Cristiano Ronaldo a penalizzare il Real, tanto che due gol arrivano lo stesso, ma un atteggiamento esageratamente generoso nella fase di non possesso nella notte in cui mancano Sergio Ramos e Varane e la coppia centrale è l'inedita Nacho-Casemiro. Andavano protetti meglio: i due gol del Valencia arrivano su azioni manovrate, con il Madrid palesemente messo male. L'1-1 lo segna Soler su assist di Latorre al 18', otto minuti dopo il vantaggio di Asensio, il 2-1 arriva in contropiede. Poi una punizione di Asensio sorprende il portiere del Valencia e riporta a galla il Real che nel finale sfiora due volte il gol con Benzema: errore clamoroso prima, pizzico di sfortuna poi, tra prodezza del portiere e palo. Avrebbe rovinato la strana notte di Kondogbia.