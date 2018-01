Real Madrid, ultimatum a Zidane: "Champions o esonero"

Quarto in campionato a sedici punti dal Barcellona capolista e qualificato agli ottavi di Champions League da secondo: il Real Madrid sembra la copia sbiadita di quello pigliatutto delle ultime due stagioni (otto trofei conquistati) e in Spagna sale sul banco degli imputati anche Zinedine Zidane.



Il tecnico, premiato da France Football come miglior allenatore del 2017, ha parlato così di questo momento: "Sono preparato anche per questo, anche per situazioni complicate. Voglio dimostrare che sono anche un buon allenatore in momenti difficili. So che un giorno il mio periodo al Real finirà, quindi prendo vantaggio e cerco di avere successo adesso. Dico a me stesso 'Se rimango qui dieci giorni, beh, vivi quei dieci giorni al massimo; se sono sei mesi, vivi quei sei mesi in cima. Non penso ad altro anche se so che non resterò per dieci anni".



Parole che rendono ancora più reale lo scenario ipotizzato dal quotidiano spagnolo Sport: in caso di eliminazione agli ottavi di Champions per mano del Paris Saint Germain, sarà esonero. Insomma, una sorta di ultimatum lanciato da Perez al suo tecnico.