Real Madrid, Sergio Ramos perde la testa: sputo a un avversario

Sergio Ramos escupe a Iago Aspas. ¿Esto no lo denunciáis, @LaLiga? pic.twitter.com/OT1XQ3JQvk — Doctor Vigués (@DoctorVigues) 19 gennaio 2017

Sergio Ramos ha perso la testa e le immagini che stanno girando sul web lo inchiodano: al minuto 59 di Real Madrid-Celta Vigo, con il risultato ancora fermo sullo 0-0, ha subito un fallo da Aspas e ha reagito con il peggiore dei gesti, lo sputo. Poi lo ha anche insultato chiamando in causa la madre dell'avversario. L'arbitro, ovviamente, non ha visto nulla: ecco perché è possibile che il difensore possa aspettarsi delle sanzioni attraverso la prova tv, visto che le telecamere di Movistar+ ne hanno immortalato il terribile atto.



Non è la prima volta che Sergio Ramos ci casca: il 1° dicembre 2012 aveva fatto lo stesso con Diego Costa in un derby con l'Atletico vinto 2-0. Stavolta, poi, il suo gesto è stato non solo villano, ma anche controproducente: Aspas, già il migliore fino a quel momento, ha segnato cinque minuti dopo aver ricevuto lo sputo (che probabilmente non lo ha colpito) e il Celta ha vinto 2-1 la partita.



Dopo la striscia di 40 partite senza sconfitte, il momento magico del Real è dunque finito ed è bastato perdere col Siviglia, dove Ramos ha ricevuto parecchi insulti dai suoi vecchi tifosi, per far perdere la testa al capitano. C'è tempo per riprendersi da qui al 15 febbraio, ma il Napoli sa che i campioni d'Europa sono tutt'altro che marziani.