Real Madrid, Sergio Ramos: "Neymar venga subito"

Sergio Ramos non ha bisogno di mordersi la lingua, nei confronti di nessuno. E allora, senza paura, chiama Neymar al Real Madrid, stuzzica Cristiano Ronaldo e parla ancora una volta di Piqué. Ecco le sue principali dichiarazioni a Cadena Ser.



"È più facile che Neymar arrivi da noi passando da Parigi che direttamente dal Barcellona. Io lo prenderei senza alcun dubbio, è un gran giocatore che fa la differenza, io gli lascio la porta aperta se vuole venire giù a dicembre. L'unica cosa che bisognerebbe trattare con Neymar è la storia del compleanno della sorella..."



"Ronaldo dice che ci siamo indeboliti per le partenze di Pepe, James e Morata? Non sono d'accordo con lui, la rosa non è meno forte, credo sia un'opinione opportunistica. Nessuno lo pensava quando abbiamo vinto le supercoppe, a me non manca nessuno. Nessuno. Poi è chiaro, la rosa è cambiata, i nuovi danno un altro tipo di contributo. Il nervosismo di Ronaldo che non ha esultato al gol di Isco? A me non importa chi segni, ma nessuno ne fa una colpa a Ronaldo. Non mi sorprende che abbiamo vinto 3-0 e lui è andato a casa arrabbiato per non aver segnato. Di sicuro non lo cambierei per questo"



"Piquè? Al momento è tutto tranquillo. L'atmosfera che si era creata non era necessaria. Piqué aveva fatto qualche dichiarazione un po' più morbosa, evitando queste cose tutto tornerà al proprio posto".