Real Madrid, Ronaldo vuole guadagnare più di Messi

Le offerte a peso d'oro in arrivo dalla Cina fanno sorridere Cristiano Ronaldo. Non tanto perché CR7 pensi ad un'avventura in Oriente, quanto perché potra risultare più forte in sede di trattativa con il Real Madrid.



Secondo la stampa portoghese, infatti, Ronaldo sarebbe geloso dello stipendio che andrà a percepire Leo Messi dopo il rinnovo di contratto con il Barcellona, circa 30 milioni di euro a stagione, e vorrebbe rivedere l'accordo con i blancos per superare le cifre della Pulce.



Il numero 7 del Real guadagna attualmente 22 milioni all'anno (contratto in scadenza nel 2021) e porterà a Florentino Perez l'offerta di 120 milioni di euro stagionali di una squadra cinese per fare leva sul presidente e soddisfare il suo orgoglio, visto anche lo strepitoso momento di forma che sta vivendo. Ronaldo-Messi, la rivalità continua.